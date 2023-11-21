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Якщо повістка прийшла студенту — адвокат пояснив, що робити в такій ситуації

21 листопада 2023 03:54
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Якщо повістка прийшла студенту — адвокат пояснив, що робити в такій ситуації
Студенти під час навчання. Фото: University of Bielefeld
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні подовжили воєнний стан та мобілізацію до 14 лютого. Згідно з законом студентів не можуть мобілізувати до лав ЗСУ. Утім, це лише тимчасова відстрочка від призову.

Нюанси щодо відстрочки від мобілізації студентів пояснив юрист та адвокат Ростислав Кравець, пише "Факти". 

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Відстрочка від мобілізації для студентів

Адвокат пояснює, що значних змін від 2022 року не відбулося. Відстрочку студентів від мобілізації регулює стаття 23 Закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період (незалежно від віку, спеціалізації, вже наявної освіти тощо):

  • здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти;
  • студенти фахової передвищої та вищої освіти;
  • асистенти-стажисти;
  • аспіранти та докторанти.

Попри те, що відстрочку від мобілізації мають усі здобувачі вищої освіти, іноді ТЦК СП незалежно від віку, спеціалізації, вже наявної освіти тощо можуть помилково вручити повістку. У цьому випадку варто повідомити про помилку.

"Для цього потрібно відразу надіслати письмову заяву в ТЦК та СП на відстрочку від мобілізації. До заяви додайте копії документів, які можуть підтвердити, що ви є студентом за денною формою у вищому навчальному закладі", — зазначає Кравець.

Додамо, у Верховній Раді готують законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Згідно з ним, військовослужбовці, які повернулися з полону, матимуть додаткову оплачувану відпустку.

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