Если повестка пришла студенту, адвокат объяснил, что делать в такой ситуации

Студенты во время учебы. Фото: University of Bielefeld

В Украине продлили военное положение и мобилизацию до 14 февраля. По закону студентов не могут мобилизовать в ряды ВСУ. Впрочем, это лишь временная отсрочка призыва.

Нюансы по отсрочке от мобилизации студентов объяснил юрист и адвокат Ростислав Кравец, пишет "Факты".

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Адвокат объясняет, что значительных изменений с 2022 года не произошло. Отсрочку студентов от мобилизации регулирует статья 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период (независимо от возраста, специализации, уже имеющегося образования);

студенты профессионального (профессионально-технического) образования;

студенты профессионального высшего и высшего образования;

ассистенты-стажеры;

аспиранты и докторанты.

Несмотря на то, что отсрочку от мобилизации имеют все соискатели высшего образования, иногда ТЦК СП независимо от возраста, специализации, уже имеющегося образования могут ошибочно вручить повестку. В этом случае следует сообщить об ошибке.

"Для этого нужно сразу прислать письменное заявление в ТЦК и СП на отсрочку от мобилизации. К заявлению добавьте копии документов, которые могут подтвердить, что вы являетесь студентом по дневной форме в высшем учебном заведении", — отмечает Кравец.

Добавим, в Верховной Раде готовят законопроект по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы. Согласно ему, военнослужащие, вернувшиеся из плена, будут иметь дополнительный оплачиваемый отпуск.