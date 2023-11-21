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Если повестка пришла студенту, адвокат объяснил, что делать в такой ситуации

21 ноября 2023 03:54
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Если повестка пришла студенту, адвокат объяснил, что делать в такой ситуации
Студенты во время учебы. Фото: University of Bielefeld
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине продлили военное положение и мобилизацию до 14 февраля. По закону студентов не могут мобилизовать в ряды ВСУ. Впрочем, это лишь временная отсрочка призыва.

Нюансы по отсрочке от мобилизации студентов объяснил юрист и адвокат Ростислав Кравец, пишет "Факты".

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Отсрочка от мобилизации для студентов

Адвокат объясняет, что значительных изменений с 2022 года не произошло. Отсрочку студентов от мобилизации регулирует статья 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период (независимо от возраста, специализации, уже имеющегося образования);

  • студенты профессионального (профессионально-технического) образования;
  • студенты профессионального высшего и высшего образования;
  • ассистенты-стажеры;
  • аспиранты и докторанты.

Несмотря на то, что отсрочку от мобилизации имеют все соискатели высшего образования, иногда ТЦК СП независимо от возраста, специализации, уже имеющегося образования могут ошибочно вручить повестку. В этом случае следует сообщить об ошибке.

"Для этого нужно сразу прислать письменное заявление в ТЦК и СП на отсрочку от мобилизации. К заявлению добавьте копии документов, которые могут подтвердить, что вы являетесь студентом по дневной форме в высшем учебном заведении", — отмечает Кравец.

Добавим, в Верховной Раде готовят законопроект по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы. Согласно ему, военнослужащие, вернувшиеся из плена, будут иметь дополнительный оплачиваемый отпуск.

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