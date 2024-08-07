Мобілізація в Україні — росіяни підрахували на скільки часу вистачить людського ресурсу

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Фото: Kyiv School of Economics, Facebook

У Росії вважають, що Україна може вести війну до 2033 року, якщо мобілізує всіх громадян від 18 років. Проте тривала війна є нереальною через економіку.

Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов, пише Forbes в середу, 7 серпня.

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Під час закритої зустрічі на випускному Київської школи економіки (KSE) Буданов заявив, що Росія проводила підрахунки, як надовго Україні вистачить людського ресурсу для ведення війни.

"Якщо ми будемо мобілізовувати всіх людей віком від 18 років включно, то зможемо вести війну до 2033 року. Якщо знизимо поріг до 16 років (такий варіант РФ також розглядала), тоді до 2044-го", — зазначив голова ГУР.

За його словами, питання мобілізації в Україні непросте.

"Деякі люди трохи налякані, трохи невпевнені, бо їм, ймовірно, повністю та належним чином не пояснили, що служба в українській армії не вирок, а честь і нові можливості. Так, це обов’язок, рутина, ризик, але водночас це і є справжня свобода – захист своєї держави, служба своїй нації. Це внесок і у власне, і у загальне вільне майбутнє. Альтернатива цьому – російське рабство", — прокоментував Буданов.

Натомість, на його думку, українська сторона навряд зможе воювати до 2044-го чи 2060 років.

"Тут справа передусім в економіці – жодна економіка стільки часу в стані війни не витримає. Але якщо Україна витрачає на ведення війни здебільшого не зовсім свої кошти, то Росія – власні, і ворог це теж чітко розуміє", — сказав Буданов.

Він також додав, що вважати, що в нас закінчився людський ресурс, — неправильно.