Мобилизация в Украине — россияне подсчитали, на сколько времени хватит человеческого ресурса

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов. Фото: Kyiv School of Economics, Facebook

В России считают, что Украина может вести войну до 2033 года, если мобилизует всех граждан от 18 лет. Однако длительная война нереальна из-за экономики.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов , пишет Forbes в среду, 7 августа.

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В ходе закрытой встречи на выпускном Киевской школы экономики (KSE) Буданов заявил, что Россия проводила подсчеты, как надолго Украине хватит человеческого ресурса для ведения войны.

"Если мы будем мобилизовывать всех людей в возрасте от 18 лет включительно, то сможем вести войну до 2033 года. Если снизим порог до 16 лет (такой вариант РФ также рассматривала), тогда до 2044-го", — отметил глава ГУР.

По его словам, вопрос мобилизации в Украине непростой.

"Некоторые люди немного напуганы, немного неуверенны, потому что им, вероятно, полностью и должным образом не объяснили, что служба в украинской армии не приговор, а честь и новые возможности. Да, это обязанность, рутина, риск, но одновременно это и есть настоящая свобода - защита своего государства, служба своей нации. Это вклад и в собственное, и в общее свободное будущее. Альтернатива этому — российское рабство", — прокомментировал Буданов.

В свою очередь, по его мнению, украинская сторона вряд ли сможет воевать до 2044 или 2060 годов.

"Здесь дело, прежде всего, в экономике — ни одна экономика столько времени в состоянии войны не выдержит. Но если Украина тратит на ведение войны в основном не совсем свои средства, то Россия — собственные, и враг это тоже четко понимает", — сказал Буданов.

Он также добавил, что считать, что у нас закончился человеческий ресурс, неправильно.