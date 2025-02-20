В України є потенціал, щоб зібрати за контрактом армію у 800 тисяч бійців, заявили в ОП

Бійці ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса повідомив, що близько 800 тисяч громадян України віком від 18 до 24 років потенційно можуть вступити на військову службу за контрактом. Він підкреслив, що цей показник не означає, ніби всі вакансії у Збройних Силах України мають бути заповнені представниками цієї вікової категорії.

Про це повідомляє агенція Укрінформ.

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За словами Паліси, Україна працює над розширенням кола осіб, які можуть укласти контракт з армією. В першу чергу, це стосується тих громадян, які мали право на звільнення з військової служби до прийняття закону про мобілізацію, мають право на відстрочку або перебувають у броні.

Мета України — створити образ Збройних Сил як конкурентного роботодавця на ринку праці та запропонувати цим громадянам ширший спектр військово-облікових спеціальностей, зокрема: оператори безпілотних літальних апаратів, механіки, водії, члени екіпажів бойових машин, зазначив Паліса.

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