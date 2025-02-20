У Украины есть потенциал, чтобы собрать по контракту армию в 800 тысяч бойцов, заявили в ОП

Бойцы ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса сообщил, что около 800 тысяч граждан Украины в возрасте от 18 до 24 лет потенциально могут поступить на военную службу по контракту. Он подчеркнул, что этот показатель не означает, что все вакансии в Вооруженных Силах Украины должны быть заполнены представителями этой возрастной категории.

Об этом сообщает агентство Укринформ.

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По словам Палисы, Украина работает над расширением круга лиц, которые могут заключить контракт с армией. В первую очередь, это касается тех граждан, которые имели право на увольнение с военной службы до принятия закона о мобилизации, имеют право на отсрочку или находятся в броне.

Цель Украины - создать образ Вооруженных Сил как конкурентного работодателя на рынке труда и предложить этим гражданам более широкий спектр военно-учетных специальностей, в частности: операторы беспилотных летательных аппаратов, механики, водители, члены экипажей боевых машин, отметил Палиса.

Напомним, мы ранее писали о том, каким будет вознаграждение военным по обеспечению в феврале 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, изменится ли денежное обеспечение военнослужащих с 1 марта.