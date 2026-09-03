Звільнення з ЗСУ через панкреатит: пояснення юриста про проблеми

Обстеження в лікаря та ВЛК. Фото: УНІАН, колаж Новини.LIVE

Гострий панкреатит не є прямою підставою для повного звільнення з лав ЗСУ, але вимагає негайного лікування. За деяких ускладнень від хвороби військового справді можуть визнати непридатним, але словесні докази нічого не варті для лікарів, тож лише медичні довідки спрацюють для списання з обліку, які й необхідно надати військово-лікарській комісії.

На цьому наголосив юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Гострий панкреатит гарантує госпіталізацію, але не відстрочку

Наявність у військовослужбовця гострого панкреатиту гарантує йому термінову госпіталізацію та подальшу відпустку для відновлення здоров'я, проте цей діагноз автоматично не означає повного списання з армії. Як пояснює юрист Владислав Дерій, для остаточного звільнення зі служби захворювання повинно трансформуватися у хронічну форму та супроводжуватися значними порушеннями роботи організму. Усі ці зміни має офіційно зафіксувати військово-лікарська комісія.

Зокрема, комісування можливе лише тоді, коли стан пацієнта підпадає під дію пункту "А" статті 54 Розкладу хвороб. До цієї категорії належать хронічні рецидивні панкреатити, які мають тяжкий перебіг.

Йдеться про випадки, що супроводжуються розвитком панкреонекрозу, значною токсемією, появою механічної жовтяниці та потребують хірургічного втручання. Крім того, підставою для непридатності є критичний занепад харчування, значна втрата ваги з індексом маси тіла нижче 19, розвиток інсулінозалежного панкреатогенного цукрового діабету та серйозне порушення функцій підшлункової залози.

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Якщо ж медики виявлять лише помірні функціональні порушення, військово-лікарська комісія може змінити статус військового. У такому разі його визнають придатним для проходження служби у тилу, наприклад, у військових частинах забезпечення або територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, виключивши можливість відправки до бойових підрозділів.

Як довести на ВЛК проблеми зі здоров'ям

Для того, щоб комісія об'єктивно оцінила стан здоров'я, Владислав Дерій радить бійцю зібрати вичерпний пакет медичних документів. Головними тут будуть: консультаційний висновок спеціаліста, відомий як форма первинної облікової документації № 028/о, а також виписка з медичної карти амбулаторного чи стаціонарного хворого за формою № 027/о.

Разом із цим подається повна історія хвороби. За словами експерта, процес доведення діагнозу значно спрощується, якщо вся інформація про перебіг панкреатиту та результати обстежень своєчасно внесена лікарями до Електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ).

Новини.LIVE зазначали, що військовозобов'язаний не може сам вирішувати, де проходити повторну комісію. ТЦК відправляє лише до своєї закріпленої лікарні. Піти в інший заклад дозволяють тільки тоді, коли потрібні додаткові аналізи чи специфічні обстеження, яких немає на місці.

Трапляються випадки, коли ВЛК діє не за правилами, наприклад, не визнає людину непридатною просто тому, що вона офіційно працює, або досі ставить старий статус "обмежено придатний". Іноді лікарі взагалі кажуть, що хворобу й так видно, тому довідка не потрібна. Юристи попереджають: вірити таким словам не можна, адже без офіційного висновку на папері від призову чи перевірок на вулиці ніхто не застрахований.