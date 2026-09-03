Увольнение из ВСУ через панкреатит: объяснение юриста о проблемах

Обследование у врача и ВВК. Фото: УНИАН, коллаж Новини.LIVE

Острый панкреатит не является прямым основанием для полного освобождения из рядов ВСУ, но требует немедленного лечения. При некоторых осложнениях от болезни военного действительно могут признать непригодным, но словесные доказательства ничего не стоят для врачей, так что только медицинские справки сработают для списания с учета, которые и необходимо предоставить военно-врачебной комиссии.

Это подчеркнул юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

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Острый панкреатит гарантирует госпитализацию, но не отсрочку

Наличие у военнослужащего острого панкреатита гарантирует ему срочную госпитализацию и последующий отпуск по восстановлению здоровья, однако этот диагноз автоматически не означает полного списания с армии. Как объясняет юрист Владислав Дерий, для окончательного увольнения со службы заболевание должно трансформироваться в хроническую форму и сопровождаться значительными нарушениями работы организма. Все эти изменения должно официально зафиксировать военно-врачебная комиссия.

В частности, комиссирование возможно только тогда, когда состояние пациента подпадает под действие пункта "А" статьи 54 расписания болезней. К этой категории относятся хронические рецидивирующие панкреатиты, имеющие тяжелое течение.

Речь идет о случаях, сопровождающихся развитием панкреонекроза, значительной токсемией, появлением механической желтухи и требующих хирургического вмешательства. Кроме того, основанием для непригодности является критический упадок питания, значительная потеря веса с индексом массы тела ниже 19, развитие инсулинозависимого панкреатогенного сахарного диабета и серьезное нарушение функций поджелудочной железы.

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Если же медики выявят только умеренные функциональные нарушения, военно-врачебная комиссия может изменить статус военного. В таком случае он будет признан пригодным для прохождения службы в тылу, например, в воинских частях обеспечения или территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, исключив возможность отправки в боевые подразделения.

Как доказать на ВЛК проблемы со здоровьем

Для того чтобы комиссия объективно оценила состояние здоровья, Владислав Дерий советует бойцу собрать исчерпывающий пакет медицинских документов. Главными здесь будут: консультационное заключение специалиста, известное как форма первичной учетной документации № 028/о, а также выписка из медицинской карты амбулаторного или стационарного больного по форме № 027/о.

Вместе с этим приводится полная история болезни. По словам эксперта, процесс доведения диагноза значительно упрощается, если вся информация о течении панкреатита и результатах обследований своевременно внесена врачами в Электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ).

Новинии.LIVE отмечали, что военнообязанный не может сам решать, где проходить повторную комиссию. ТЦК отправляет только в свою закрепленную больницу. Пойти в другое заведение позволяют только тогда, когда требуются дополнительные анализы или специфические обследования, которых нет на месте.

Бывают случаи, когда ВВК действует не по правилам, например, не признает человека непригодным просто потому, что он официально работает , или до сих пор ставит старый статус "ограниченно пригодный". Иногда врачи говорят, что болезнь и так видно, поэтому справка не нужна. Юристы предупреждают: верить таким словам нельзя, ведь без официального заключения на бумаге от призыва или проверок на улице никто не застрахован.