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Головна Мобілізація Є проблеми — лідер гурту "ТіК" розкритикував систему мобілізації

Є проблеми — лідер гурту "ТіК" розкритикував систему мобілізації

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 21:23
Віктор Бронюк прокоментував конфлікт з ТЦК у Вінниці
Лідер гурту "ТіК" Віктор Бронюк. Фото: Новини.LIVE

Лідер гурту "ТіК" Віктор Бронюк прокоментував конфлікт навколо територіального центру комплектування у Вінниці. Він заявив, що подібні протести — це результат системних проблем у процесі мобілізації, які держава не має права ігнорувати.

Про це він повідомив у розмові з головною редакторкою Новини.LIVE Оленою Халік під час концерту "Музична платформа".

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"Я не підтримую те, що відбувається", — заявив він. 

Артист наголосив, що в 2022 році охочих іти до війська було значно більше: "Я був у ТЦК — були черги, люди хотіли йти. Зараз черг немає. Це вже показник".

На його думку, керівництву країни слід переглянути мотиваційні чинники та знайти нові підходи до того, як залучати громадян до служби.

"А те, що ширяться  наслідки, — це все незручна правда", — додав співак.

Водночас Бронюк підкреслив, що питання мобілізації складне і багатогранне, адже йдеться не лише про мотивацію, а й про усвідомлення громадянами власних обов’язків: "Люди повинні пам'ятати не лише про свої права, а й про обов’язки".

Нагадаємо, що вчора у Вінниці біля стадіону "Локомотив" трапився гучний скандал між працівниками ТЦК й місцевими мешканцями. За словами учасників акції, чоловіків затримали протягом дня на вулицях міста та доставили на проходження ВЛК. Нібито у них забрали телефони та заборонили виходити за територію.

У вінницькому ТЦК вже прокоментували скандал та пояснили, що трапилося.

скандал Вінниця артисти співак ТЦК та СП
Олена Халік - Головна редакторка
Автор:
Олена Халік
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