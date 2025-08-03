Виктор Бронюк прокомментировал конфликт с ТЦК в Виннице

Лидер группы "ТіК" Виктор Бронюк. Фото: Новини.LIVE

Лидер группы "ТіК" Виктор Бронюк прокомментировал конфликт вокруг территориального центра комплектования в Виннице. Он заявил, что подобные протесты — это результат системных проблем в процессе мобилизации, которые государство не имеет права игнорировать.

Об этом он сообщил в разговоре с главным редактором Новини.LIVE Еленой Халик во время концерта "Музыкальная платформа".

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"Я не поддерживаю то, что происходит", — заявил он.

Артист отметил, что в 2022 году желающих идти в армию было значительно больше: "Я был в ТЦК — были очереди, люди хотели идти. Сейчас очередей нет. Это уже показатель".

По его мнению, руководству страны следует пересмотреть мотивационные факторы и найти новые подходы к тому, как привлекать граждан к службе.

"А то, что распространяются последствия, — это все неудобная правда", — добавил певец.

В то же время Бронюк подчеркнул, что вопрос мобилизации сложный и многогранный, ведь речь идет не только о мотивации, но и об осознании гражданами собственных обязанностей: "Люди должны помнить не только о своих правах, но и об обязанностях".

Напомним, что вчера в Виннице возле стадиона "Локомотив" случился громкий скандал между работниками ТЦК и местными жителями. По словам участников акции, мужчин задержали в течение дня на улицах города и доставили на прохождение ВВК. Якобы у них забрали телефоны и запретили выходить за территорию.

В винницком ТЦК уже прокомментировали скандал и объяснили, что случилось.