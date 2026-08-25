Є відстрочка і є інвалідність III групи: з чим випустять в Європу

Прикордонний контроль на КПП "Чоп". Фото: ДПСУ

Світлана Красноштан Редактор

Наявність відстрочки від призову не заважає чоловікам із третьою групою інвалідності виїжджати з України. Перетин кордону в такому випадку відбувається саме на підставі стану здоров'я. Водночас на кордоні треба надати перелік документів, без яких виїзд з України буде неможливим.

На цьому акцентував юрист Юрій Айвазян, якого цитує Новини.LIVE.

З чим випустять за кордон при інвалідності та оформленій відстрочці

Військовозобов'язані громадяни, які мають третю групу інвалідності та одночасно оформлену відстрочку від мобілізації за іншими статтями, можуть безперешкодно виїжджати за межі держави.

"Відповідно до пункту 2-1 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою КМУ № 57 під час воєнного стану право на перетин державного кордону мають особи з інвалідністю. Правила не обмежують це право I або II групою, тому III група також є самостійною підставою для виїзду. Те, що одночасно у чоловіка оформлена відстрочка за п. 2 ч. 3 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", цьому не перешкоджає. Це дві різні юридичні підстави: відстрочка регулює питання непризову під час мобілізації, а інвалідність у цьому випадку окремо надає право на перетин кордону", — пояснив юрист Юрій Айвазян.

Таким чином, третя група інвалідності є абсолютно самостійною і достатньою підставою.

Для безперешкодного проходження прикордонного контролю військовозобов'язаному чоловікові необхідно мати при собі чітко визначений перелік документів:

закордонний паспорт громадянина України;

військово-обліковий документ у належній формі (дійсний паперовий або сформований електронний із QR-кодом);

документ, що офіційно підтверджує факт встановлення інвалідності (пенсійне посвідчення, посвідчення особи з інвалідністю або посвідчення про призначення державної соціальної допомоги, де обов'язково зазначено групу та причину інвалідності);

довідку для отримання пільг, передбачену чинним законодавством (якщо посвідчення відсутнє).

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