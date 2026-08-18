Як діє відстрочка до кінця мобілізаційного періоду

ВОД у застосунку Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Деяким військовозобов'язаним не потрібно щоразу заново оформлювати відстрочку від мобілізації, адже система у більшості випадків оновлює дані самостійно. Інколи терміни дії відстрочок прив'язані одразу до тривалості мобілізаційних періодів, які безпосередньо затверджує президент.

Роз'яснення надало Міністерство оборони України, передає Новини.LIVE.

Що означає відстрочка до завершення мобілізації і який термін

Відомство підкреслює, що більшість раніше оформлених відстрочок від мобілізації подовжується повністю в автоматичному режимі. Перевірити свій поточний статус та переконатися у його чинності можна у будь-який момент через мобільний застосунок "Резерв+".

Коли користувач бачить у цифровому документі "Резерв+" позначку про дію відстрочки "до завершення мобілізації", це свідчить про її актуальність протягом усього затвердженого на цей момент мобілізаційного періоду.

Під мобілізаційним періодом мається на увазі законодавчо визначений проміжок часу, на який у державі запроваджується або продовжується загальна мобілізація.

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Відповідно до чинного законодавства, такий термін встановлюється указом Президента України, після чого його обов'язково має затвердити Верховною Радою. Зазвичай мобілізаційний період продовжують на 90 днів, і саме з цією періодичністю система автоматично перераховує та оновлює дати дії відстрочок для громадян.

Новини.LIVE писали, що звільнення з військової служби за сімейними обставинами для догляду за бабусею, коли у неї є діти, вимагає суворого документального підтвердження. Поважний вік родички сам по собі не є підставою, оскільки для оформлення звільнення необхідно пройти спеціальні медичні комісії.

Також нещодавно в парламентарів з'явилася ініціатива розширити перелік підстав для отримання відстрочки від призову. Нові норми пропонують поширити на батьків, які самостійно виховують дитину в Україні через тривале перебування матері за кордоном.

Якщо відстрочку за фактом зникнення безвісти батька чи рідного брата не було оформлено вчасно, ТЦК мають законне право мобілізувати громадянина. Втім, після зарахування до навчального центру військовозобов'язаний отримує статус військовослужбовця, що змінює процес оскарження мобілізації.