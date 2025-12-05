На Волині чоловіку за неявку до ТЦК дали рік обмеження волі

Суддя. Фото: Freepik

На Волині чоловік із Маневиччини опинився перед судом за ухилення від мобілізації. Він не прибув до пункту збору територіального центру комплектування.

Про це повідомляється в сюжеті ТРК "Аверс", повідомляють "Волинські новини".

Відомо, що військово-лікарська комісія ще у травні 2024 року визнала його придатним до служби, проте, він категорично відмовився отримати бойову повістку.

Під час розгляду справи обвинувачений пояснив: на службу він не з’явився через проблеми зі здоров’ям, зокрема через варикозне розширення вен, яке, за його словами, потребує лікування.

Він стверджував, що медичний огляд у ВЛК проводили поспіхом і поверхово, а сам він перебував під супроводом представників ТЦК та СП.

У матеріалах справи зазначено, що чоловік є єдиним годувальником. Дружина не працює, син навчається й отримує підтримку батьків, а сам обвинувачений заробляє на життя сезонними роботами в лісі, що фактично і є основним джерелом доходів для сім’ї. Суду пояснили, що його мобілізація поставила б родину у скрутне становище.

На засіданні допитали лікаря, який проводив огляд у ВЛК. Медик підтвердив, що ступінь варикозу тоді не був таким, щоб визнавати чоловіка непридатним до служби. За його словами, медичних підстав для звільнення від мобілізації не існувало.

Суд першої інстанції визнав чоловіка винним і призначив три роки пробаційного нагляду. Втім прокуратура оскаржила це рішення, вважаючи його занадто м’яким.

Сам обвинувачений також просив суддів не задовольняти апеляцію. Утім, колегія дійшла іншого висновку: пробацію скасували й призначили більш суворе покарання — один рік обмеження волі.

