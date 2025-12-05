На Волыни мужчине за неявку в ТЦК дали год ограничения свободы

Судья. Фото: Freepik

На Волыни мужчина с Маневиччини оказался перед судом за уклонение от мобилизации. Он не прибыл в пункт сбора территориального центра комплектования.

Об этом сообщается в сюжете ТРК "Аверс", сообщают "Волынские новости".

Реклама

Читайте также:

Мужчина не пришел по повестке в ТЦК, потому что является единственным кормильцем семьи

Известно, что военно-врачебная комиссия еще в мае 2024 года признала его годным к службе, однако, он категорически отказался получить боевую повестку.

При рассмотрении дела обвиняемый объяснил: на службу он не явился из-за проблем со здоровьем, в частности из-за варикозного расширения вен, которое, по его словам, требует лечения.

Он утверждал, что медицинский осмотр в ВВК проводили в спешке и поверхностно, а сам он находился под сопровождением представителей ТЦК и СП.

В материалах дела указано, что мужчина является единственным кормильцем. Жена не работает, сын учится и получает поддержку родителей, а сам обвиняемый зарабатывает на жизнь сезонными работами в лесу, что фактически и является основным источником доходов для семьи. Суду объяснили, что его мобилизация поставила бы семью в затруднительное положение.

На заседании допросили врача, который проводил осмотр в ВВК. Медик подтвердил, что степень варикоза тогда не была такой, чтобы признавать мужчину непригодным к службе. По его словам, медицинских оснований для освобождения от мобилизации не существовало.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным и назначил три года пробационного надзора. Впрочем прокуратура обжаловала это решение, считая его слишком мягким.

Сам обвиняемый также просил судей не удовлетворять апелляцию. Впрочем, коллегия пришла к другому выводу: пробацию отменили и назначили более суровое наказание — один год ограничения свободы.

Напомним, в Харьковской области судили боевого медика, который дезертировал и перешел на сторону российских войск. Также суд назначил наказание коллаборационистке в Запорожской области.