Дані громадян України в ТЦК - які дані потрапили в Єдиний реєстр

Єдиний реєстр — доступ до яких даних отримають ТЦК
Єдиний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів створили для того, аби ефективніше збирати персональні дані громадян. Це не тільки контактні дані, а й інформація про освіту, знання іноземних мов, посвідчення водіїв автівок чи пілотів літаків / гелікоптерів.
Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради.
Навіщо потрібен Єдиний реєстр
В Україні був створений і запрацював Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів.
Він потрібен для того, аби ефективніше та швидше збирати персональні дані військовозобов’язаних громадян.
Які дані внесуть до Єдиного реєстру
Перш за все до Єдиного реєстру були внесені контактні дані громадян — телефони й електронні адреси.
Крім того, туди заносяться дані, які дозволять правильно визначити військово-облікову спеціальність для військовозобов’язаних громадян.
Це, зокрема, інформація про:
- освітні курси та курси підвищення кваліфікації, а також володіння іноземними мовами;
- ліцензії на володіння зброєю;
- документи, що дозволяють виїзд з України та в’їзд в країну;
- посвідчення водія та інформація про адміністративні правопорушення, а також свідоцтва пілотів;
- статус ветерана війни та документи для постійного проживання за кордоном.
Нагадаємо, що саме завдяки Єдиному реєстру частину військовозобов’язаних, які не оновили дані, не будуть штрафувати — бо їхні дані можна знайти у тих реєстрах, які використовуються для функціонування Єдиного реєстру.
Крім того, ми повідомляли, що в Україні створять реєстр інший реєстр — реєстр земель, забруднених вибухонебезпечними предметами.
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