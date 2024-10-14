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Єдиний реєстр — доступ до яких даних отримають ТЦК

14 жовтня 2024 21:09
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Дані громадян України в ТЦК - які дані потрапили в Єдиний реєстр
Єдиний реєстр військовозобов’язаних. Фото: ТСН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Єдиний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів створили для того, аби ефективніше збирати персональні дані громадян. Це не тільки контактні дані, а й інформація про освіту, знання іноземних мов, посвідчення водіїв автівок чи пілотів літаків / гелікоптерів.

Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради.

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Навіщо потрібен Єдиний реєстр

В Україні був створений і запрацював Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Він потрібен для того, аби ефективніше та швидше збирати персональні дані військовозобов’язаних громадян.

Які дані внесуть до Єдиного реєстру

Перш за все до Єдиного реєстру були внесені контактні дані громадян — телефони й електронні адреси.

Крім того, туди заносяться дані, які дозволять правильно визначити військово-облікову спеціальність для військовозобов’язаних громадян.

Це, зокрема, інформація про:

  • освітні курси та курси підвищення кваліфікації, а також володіння іноземними мовами;
  • ліцензії на володіння зброєю;
  • документи, що дозволяють виїзд з України та в’їзд в країну;
  • посвідчення водія та інформація про адміністративні правопорушення, а також свідоцтва пілотів;
  • статус ветерана війни та документи для постійного проживання за кордоном.

Нагадаємо, що саме завдяки Єдиному реєстру частину військовозобов’язаних, які не оновили дані, не будуть штрафувати — бо їхні дані можна знайти у тих реєстрах, які використовуються для функціонування Єдиного реєстру.

Крім того, ми повідомляли, що в Україні створять реєстр інший реєстр — реєстр земель, забруднених вибухонебезпечними предметами.

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