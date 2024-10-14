Данные граждан Украины в ТЦК – какие данные попали в Единый реестр

Единый реестр военнообязанных. Фото: ТСН

Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов был создан для того, чтобы эффективнее собирать персональные данные граждан. Это не только контактные данные, но и информация об образовании, знании иностранных языков, удостоверение водителя автомобилей или пилотов самолетов/вертолетов.

Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады.

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Зачем нужен Единый реестр

В Украине был создан и заработал Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Он нужен для того, чтобы эффективно и быстрее собирать персональные данные военнообязанных граждан.

Какие данные внесут в Единый реестр

Прежде всего, в Единый реестр были внесены контрактные данные граждан — телефоны и электронные адреса.

Кроме того, туда заносятся данные, позволяющие правильно определить военно-учетную специальность для военнообязанных граждан.

Это, в частности, информация о:

образовательных курсах и курсах повышения квалификации, а также владении иностранными языками;

лицензии на владение оружием;

документах, разрешающих выезд из Украины и въезд в страну;

водительском удостоверении и информации об административных правонарушениях, а также свидетельстве пилота;

статусе ветерана войны и документах для постоянного проживания за границей

Напомним, что именно благодаря Единому реестру часть военнообязанных, которые не обновили данные, не будут штрафовать, потому что их данные можно найти в тех реестрах, которые используются для функционирования Единого реестра.

Кроме того, мы сообщали, что в Украине будет создан реестр другой реестр — реестр земель, загрязненных взрывоопасными предметами.