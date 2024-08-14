Оскарження постановки ТЦК - причина для оскарження

Складання постанов ТЦК. Фото: ХОТЦК та СП

Військовозобов’язані громадяни мають право оскаржити постанову територіального центру комплектування щодо своєї персони. Але це можливо зробити лише в одному випадку, коли під час складання постанови було порушено відповідний порядок.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Постанови ТЦК і процес мобілізації

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, розпочатий після запровадження на усій території країни воєнного стану.

Цей процес регулюється діями територіальних центрів комплектування, зокрема відповідними постановами щодо придатності тих чи інших військовослужбовців до військової служби.

Коли постанову ТЦК можна оскаржити

Частина постанов ТЦК може вважатися військовозобов’язаними некоректними і неправильними. Юрист пояснив, коли громадянин може оскаржити постанову територіального центру комплектування.

"Оскаржити постанову ТЦК можна лише у випадку, коли порушено порядок її складання", — підкреслив Юрій Айвазян.