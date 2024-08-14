Обжалование постановки ТЦК – причина для обжалования

Составление постановлений ТЦК. Фото: ХОТЦК и СП

Военнообязанные граждане имеют право обжаловать постановление территориального центра комплектования своей персоны. Но это можно сделать только в одном случае, когда при составлении постановления был нарушен соответствующий порядок.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Постановления ТЦК и процесс мобилизации

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, начатый после введения на всей территории страны военного положения.

Этот процесс регулируется действиями территориальных центров комплектования, в частности соответствующими постановлениями о пригодности тех или иных военнослужащих к военной службе.

Когда постановление ТЦК можно обжаловать

Часть постановлений ТЦК может считаться военнообязанными некорректными и неправильными. Юрист объяснил, когда гражданин может оспорить постановление территориального центра комплектования.

"Обжаловать постановление ТЦК можно только в случае, когда нарушен порядок его составления", — подчеркнул Юрий Айвазян.