Європа змінила — на Прикарпатті ухилянт назвав несподівану причину, щоб не йти у ЗСУ

Військові біля ТЦК. Фото: УНІАН

В Івано-Франківській області ухилянт заявив, що не йде воювати через погляди на життя без насильства та крові. Суд пожалів обвинуваченого та призначив йому умовний термін замість в'язниці.

Про це йдеться у вироку суду, передає "Главком".

Читайте також:

Нові вигадки ухилення від служби

Як відомо, навесні 2023 року уродженець Івано-Франківської області отримав повістку. Він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним. Наступного дня його мали відправляти до військової частини, але чоловік не з'явився.

Відповідно, поліція завела кримінальне провадження за фактом ухилення від мобілізації. Суд визнав його винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період і призначив три роки тюрми. Однак під час засідання суд змінив вирок на рік і шість місяців умовного терміну. Це трапилося під час того, як обвинувачений розповів, що довгий час проживав в Європі і має погляди на життя без насильства та крові, тому не може воювати. Водночас він признав свою вину та щиро розкаявся, але попросив суд не позбавляти його волі.

Так, суд пожалів обвинуваченого, зазначивши, що вирок має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню нових злочинів.

Нагадаємо, що в Україні набула популярності відстрочка від мобілізації шляхом вступу до інститутів та університетів. Кількість контрактників у 2023 році в 20 разів перевищила довоєнні показники. Влада ухвалила рішення припиняти "сірі схеми" ухилянтів.