Европа изменила — в Прикарпатье уклонист назвал неожиданную причину, чтобы не идти в ВСУ

Военные возле ТЦК. Фото: УНИАН

В Ивано-Франковской области уклонист заявил, что не идет воевать из-за взглядов на жизнь без насилия и крови. Суд пожалел обвиняемого и назначил ему условный срок вместо тюрьмы.

Об этом говорится в приговоре суда, передает "Главком".

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Как известно, весной 2023 года уроженец Ивано-Франковской области получил повестку. Он прошел военно-врачебную комиссию, которая сочла его годным. На следующий день его должны были отправлять в воинскую часть, но мужчина не явился.

Соответственно, полиция возбудила уголовное производство по факту уклонения от мобилизации. Суд признал его виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период и назначен три года тюрьмы. Однако во время заседания суд сменил приговор на год и шесть месяцев условного срока. Это произошло во время того, как обвиняемый рассказал, что долгое время проживал в Европе и имеет взгляды на жизнь без насилия и крови, поэтому не может воевать. В то же время он признал свою вину и искренне раскаялся, но попросил суд не лишать его воли.

Суд пожалел обвиняемого, отметив, что цель приговора — не только наказание, но и исправление осужденного, а также предотвращение совершения новых преступлений.

Напомним, что в Украине приобрела популярность отсрочка от мобилизации путем поступления в институты и университеты. Количество контрактников в 2023 году в 20 раз превысило довоенные показатели. Власти приняли решение прекращать "серые схемы" уклонистов.