Повістки від ТЦК травень 2025 - покарання за ігнорування повісток

Ігнорування повісток — яка буде кара у травні
Ігнорування повісток, надісланих чи вручених у територіальному центрі комплектування, може обернутися серйозним покаранням. Це або штраф до 25,5 тисяч гривень до позбавлення волі на кілька років.
Про це йдеться у матеріалі на сайті "Вечерний Киев".
Повістки та їх ігнорування
В українському законодавстві існує три види повісток. Це повістка на уточнення даних, повістка на проходження військово-лікарської комісії та бойова повістка (мобілізаційне розпорядження).
Ігнорування повісток тягне за собою різного виду покарання.
Ігнорування перших двох видів повісток — на уточнення даних та ВЛК — це адміністративне порушення.
Якщо ж проігнорувати бойову повістку, то може бути відкрита кримінальна справа.
Штрафи і в’язниця
Покарання за ігнорування повісток на уточнення даних та проходження військово-лікарської комісії — це адміністративне стягнення, або ж штраф.
Штраф за ці порушення становить від 17 до 25,5 тисяч гривень.
Покарання за ігнорування бойової повістки — значно важче. Це позбавлення волі строком до 5 років.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як і на яких підставах можна оскаржити повістки, надіслані поштою.
Додамо, ми повідомляли про те, які саме повістки можуть надсилатися поштою.
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