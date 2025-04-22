Повістки від ТЦК травень 2025 - покарання за ігнорування повісток

Вручення повістки. Фото: "Поради юриста"

Ігнорування повісток, надісланих чи вручених у територіальному центрі комплектування, може обернутися серйозним покаранням. Це або штраф до 25,5 тисяч гривень до позбавлення волі на кілька років.

Про це йдеться у матеріалі на сайті "Вечерний Киев".

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Повістки та їх ігнорування

В українському законодавстві існує три види повісток. Це повістка на уточнення даних, повістка на проходження військово-лікарської комісії та бойова повістка (мобілізаційне розпорядження).

Ігнорування повісток тягне за собою різного виду покарання.

Ігнорування перших двох видів повісток — на уточнення даних та ВЛК — це адміністративне порушення.

Якщо ж проігнорувати бойову повістку, то може бути відкрита кримінальна справа.

Штрафи і в’язниця

Покарання за ігнорування повісток на уточнення даних та проходження військово-лікарської комісії — це адміністративне стягнення, або ж штраф.

Штраф за ці порушення становить від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Покарання за ігнорування бойової повістки — значно важче. Це позбавлення волі строком до 5 років.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як і на яких підставах можна оскаржити повістки, надіслані поштою.

Додамо, ми повідомляли про те, які саме повістки можуть надсилатися поштою.