Повестки от ТЦК май 2025 - наказание за игнорирование повесток

Игнорирование повесток — какая будет кара в мае
Игнорирование повесток, присланных или врученных в территориальном центре комплектования, может обернуться серьезным наказанием. Это или штраф до 25,5 тысяч гривен до лишения свободы на несколько лет.
Об этом говорится в материале на сайте "Вечерний Киев".
Повестки и их игнорирование
В украинском законодательстве существует три вида повесток. Это повестка на уточнение данных, повестка на прохождение военно-врачебной комиссии и боевая повестка (мобилизационное распоряжение).
Игнорирование повесток влечет за собой различного вида наказание.
Игнорирование первых двух видов повесток - на уточнение данных и ВВК — это административное нарушение.
Если же проигнорировать боевую повестку, то может быть открыто уголовное дело.
Штрафы и тюрьма
Наказание за игнорирование повесток на уточнение данных и прохождение военно-врачебной комиссии — это административное взыскание, или штраф.
Штраф за эти нарушения составляет от 17 до 25,5 тысяч гривен.
Наказание за игнорирование боевой повестки — значительно тяжелее. Это лишение свободы сроком до 5 лет.
Напомним, мы ранее писали о том, как и на каких основаниях можно обжаловать повестки, присланные по почте.
Добавим, мы сообщали о том, какие именно повестки могут присылаться по почте.
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