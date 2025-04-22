Повестки от ТЦК май 2025 - наказание за игнорирование повесток

Вручение повестки. Фото: "Поради юриста"

Игнорирование повесток, присланных или врученных в территориальном центре комплектования, может обернуться серьезным наказанием. Это или штраф до 25,5 тысяч гривен до лишения свободы на несколько лет.

Об этом говорится в материале на сайте "Вечерний Киев".

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Повестки и их игнорирование

В украинском законодательстве существует три вида повесток. Это повестка на уточнение данных, повестка на прохождение военно-врачебной комиссии и боевая повестка (мобилизационное распоряжение).

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Игнорирование повесток влечет за собой различного вида наказание.

Игнорирование первых двух видов повесток - на уточнение данных и ВВК — это административное нарушение.

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Если же проигнорировать боевую повестку, то может быть открыто уголовное дело.

Штрафы и тюрьма

Наказание за игнорирование повесток на уточнение данных и прохождение военно-врачебной комиссии — это административное взыскание, или штраф.

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Штраф за эти нарушения составляет от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Наказание за игнорирование боевой повестки — значительно тяжелее. Это лишение свободы сроком до 5 лет.

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Напомним, мы ранее писали о том, как и на каких основаниях можно обжаловать повестки, присланные по почте.

Добавим, мы сообщали о том, какие именно повестки могут присылаться по почте.

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