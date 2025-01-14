У ТЦК пояснили, як каратимуть військовозобов'язаних, які до 5 лютого не перепройдуть ВЛК

Чоловік на медогляді. Фото ілюстративне: mil.in.ua

Громадяни, які мають статус "обмежено придатний", а також ті, хто востаннє був на медогляді понад рік тому, повинні до 5 лютого пройти ВЛК. Тих, хто проігнорує цю вимогу, штрафуватимуть.

Про це в коментарі для видання "Про все" в понеділок, 13 січня, повідомила речниця Черкаського обласного ТЦК Аліна Кривошея.

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Як штрафуватимуть обмежено придатних, які не перепройдуть ВЛК до 5 лютого

Представниця ТЦК та СП зазначила, що деякі військовозобов'язані самостійно йдуть на комісію, іншим обмежено придатним вручають повістки.

"Коли людину, наприклад, зустрічаємо під час оповіщення й бачимо, що вона обмежено придатна, можемо виписати повістку або рекомендуємо звернутися до ТЦК, аби отримати направлення на ВЛК. Ще є варіант, що військовозобов'язаний може отримати розпорядження від підприємства, на якому працює. Є й чоловіки, які самостійно приходять", — розповіла Аліна Кривошея.

Штрафувати громадян, які не перепройдуть ВЛК, почнуть вже 6 лютого. Штраф становитиме від 17 до 25,5 тисячі гривень. Проходження ВЛК є обов'язковою вимогою не лише для військовозобов'язаних, а й для військовослужбовців, яких визнали обмежено придатними через поранення.

"Хто був обмежено придатний, і стан здоров'я поліпшився, служитиме й надалі. Хто отримав поранення, зможе перевестися в тилові підрозділи або звільнитися з лав ЗСУ. У нашому, наприклад, підрозділі немає таких, що повністю непридатні, адже непридатні люди за законом не можуть служити ні в бойовому, ні в тиловому підрозділах. Тобто проходження ВЛК — це не тільки проблема військовозобов'язаних. Просто це треба зробити — і все", — наголосила речниця ТЦК.

Нагадаємо, правознавці пояснили, як зменшити штраф від ТЦК або повністю його скасувати. Оскаржити аміністративне покарання можна в судовому порядку.

Також ми повідомляли, що військовозобов'язані зможуть сплачувати лише 50% від усієї суми штрафу. Таке право матимуть громадяни, які добровільно визнають, що скоїли адміністративне порушення, звернуться до ТЦК та СП і сплатять штраф.