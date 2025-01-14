Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Якими з 6 лютого будуть штрафи за ігнорування ВЛК — відповідь ТЦК arrow

Якими з 6 лютого будуть штрафи за ігнорування ВЛК — відповідь ТЦК

14 січня 2025 07:30
Артем Кругленко - Редактор
У ТЦК пояснили, як каратимуть військовозобов'язаних, які до 5 лютого не перепройдуть ВЛК
Чоловік на медогляді. Фото ілюстративне: mil.in.ua
Артем Кругленко - Редактор

Громадяни, які мають статус "обмежено придатний", а також ті, хто востаннє був на медогляді понад рік тому, повинні до 5 лютого пройти ВЛК. Тих, хто проігнорує цю вимогу, штрафуватимуть.

Про це в коментарі для видання "Про все" в понеділок, 13 січня, повідомила речниця Черкаського обласного ТЦК Аліна Кривошея.

Читайте також:

Як штрафуватимуть обмежено придатних, які не перепройдуть ВЛК до 5 лютого

Представниця ТЦК та СП зазначила, що деякі військовозобов'язані самостійно йдуть на комісію, іншим обмежено придатним вручають повістки.

"Коли людину, наприклад, зустрічаємо під час оповіщення й бачимо, що вона обмежено придатна, можемо виписати повістку або рекомендуємо звернутися до ТЦК, аби отримати направлення на ВЛК. Ще є варіант, що військовозобов'язаний може отримати розпорядження від підприємства, на якому працює. Є й чоловіки, які самостійно приходять", — розповіла Аліна Кривошея.

Штрафувати громадян, які не перепройдуть ВЛК, почнуть вже 6 лютого. Штраф становитиме від 17 до 25,5 тисячі гривень. Проходження ВЛК є обов'язковою вимогою не лише для військовозобов'язаних, а й для військовослужбовців, яких визнали обмежено придатними через поранення.

"Хто був обмежено придатний, і стан здоров'я поліпшився, служитиме й надалі. Хто отримав поранення, зможе перевестися в тилові підрозділи або звільнитися з лав ЗСУ. У нашому, наприклад, підрозділі немає таких, що повністю непридатні, адже непридатні люди за законом не можуть служити ні в бойовому, ні в тиловому підрозділах. Тобто проходження ВЛК — це не тільки проблема військовозобов'язаних. Просто це треба зробити — і все", — наголосила речниця ТЦК. 

Нагадаємо, правознавці пояснили, як зменшити штраф від ТЦК або повністю його скасувати. Оскаржити аміністративне покарання можна в судовому порядку.

Також ми повідомляли, що військовозобов'язані зможуть сплачувати лише 50% від усієї суми штрафу. Таке право матимуть громадяни, які добровільно визнають, що скоїли адміністративне порушення, звернуться до ТЦК та СП і сплатять штраф.

штрафи ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані військовослужбовці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:23 Поліція розслідує конфлікт з військовим у ресторані Києва

10:05 Які доходи повинні декларувати українці — роз’яснення НАЗК

09:57 В Україну прибула спікерка Сейму Латвії — що заплановано

09:54 До Києва прибув Борис Пісторіус — яка причина візиту

09:53 Реалії освіти під час війни — Зеленська на Одещині

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

09:42 Масштабна атака дронами — скільки цілей вдалося ліквідувати

09:23 Екологічна катастрофа у Чорному морі — сусіди допоможуть Україні

09:20 Змусить проспати — власники iPhone скаржаться на нову проблему

09:19 Авіаційний удар по Сумах — у ДСНС показали наслідки

10:23 Поліція розслідує конфлікт з військовим у ресторані Києва

10:05 Які доходи повинні декларувати українці — роз’яснення НАЗК

09:57 В Україну прибула спікерка Сейму Латвії — що заплановано

09:54 До Києва прибув Борис Пісторіус — яка причина візиту

09:53 Реалії освіти під час війни — Зеленська на Одещині

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:42 Масштабна атака дронами — скільки цілей вдалося ліквідувати

09:23 Екологічна катастрофа у Чорному морі — сусіди допоможуть Україні

09:20 Змусить проспати — власники iPhone скаржаться на нову проблему

09:19 Авіаційний удар по Сумах — у ДСНС показали наслідки

09:19 Нічний обстріл Нікопольщини — зруйновані будинки, є поранені

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

Text

09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

Text

08:03 Екскомандир снайперів пояснив, ким замінити мобілізацію юнаків

Text

08:00 Завершальна президентська промова Байдена — ефір Ранок.LIVE

Text

04:30 Нові правила відстрочки для аспірантів — що зміниться у вишах

13 січня 2025
Text

21:20 Байден виступив з терміновимт зверненням — ефір Новини.LIVE

Text

19:06 Ємець назвав умови для проведення виборів після війни

Text

17:50 Зеленський провів екстрену нараду із Сирським — ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 Ситуація під Бахмутом та Покровськом — деталі від військового

Text

13:00 Британія закликає ввести миротворців в Україну — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:45 У 30-й ОМБр заявили, що інколи СЗЧ це полегшення для війська

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія