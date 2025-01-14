В ТЦК объяснили, как будут наказывать военнообязанных, которые до 5 февраля не перепройдут ВВК

Мужчина на медосмотре. Фото иллюстративное: mil.in.ua

Граждане, которые имеют статус "ограниченно годный", а также те, кто последний раз был на медосмотре более года назад, должны до 5 февраля пройти ВВК. Тех, кто проигнорирует это требование, будут штрафовать.

Об этом в комментарии для издания "Про все" в понедельник, 13 января, сообщила пресс-секретарь Черкасского областного ТЦК Алина Кривошея.

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Представительница ТЦК и СП отметила, что некоторые военнообязанные самостоятельно идут на комиссию, другим ограниченно пригодным вручают повестки.

"Когда человека, например, встречаем во время оповещения и видим, что он ограниченно пригоден, можем выписать повестку или рекомендуем обратиться в ТЦК, чтобы получить направление на ВВК. Еще есть вариант, что военнообязанный может получить распоряжение от предприятия, на котором работает. Есть и мужчины, которые самостоятельно приходят", — рассказала Алина Кривошея.

Штрафовать граждан, которые не перепройдут ВВК, начнут уже 6 февраля. Штраф составит от 17 до 25,5 тысячи гривен. Прохождение ВВК является обязательным требованием не только для военнообязанных, но и для военнослужащих, которых признали ограниченно годными из-за ранения.

"Кто был ограниченно годен, и состояние здоровья улучшилось, будет служить и в дальнейшем. Кто получил ранение, сможет перевестись в тыловые подразделения или уволиться из рядов ВСУ. В нашем, например, подразделении нет полностью непригодных, ведь непригодные люди по закону не могут служить ни в боевом, ни в тыловом подразделениях. То есть прохождение ВВК — это не только проблема военнообязанных. Просто это надо сделать — и все", — подчеркнула пресс-секретарь ТЦК.

Напомним, правоведы объяснили, как уменьшить штраф от ТЦК или полностью его отменить. Обжаловать аминистративное наказание можно в судебном порядке.

Также мы сообщали, что военнообязанные смогут платить только 50% от всей суммы штрафа. Такое право будут иметь граждане, которые добровольно признают, что совершили административное нарушение, обратятся в ТЦК и СП и оплатят штраф.