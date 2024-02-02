"Імунітет" від мобілізації — в Раді відповіли, хто підпадає під бронь
Народний депутат від "Слуги народу", очільник комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що під бронь від мобілізації за гроші підпадає лише бізнес. За його словами, окремі громадяни не можуть заплатити за себе.
Про це повідомляє Судово-юридична газета.
Хто має бронь від мобілізації
Пропонується дозволити підприємствам самостійно вибирати працівників для броні від призову. Таким чином потрібно буде щомісяця додатково сплачувати збільшену суму військового збору за кожного працівника — від 6 до 50 тисяч гривень.
"Ми зацікавлені у бронюванні економічно активних гравців, які створюють користь для економіки", — зазначив Наталуха.
За його словами, звичайні українці не будуть мати змоги самостійно бронюватися, внісши певні кошти.
"Головна задача цієї моделі — не зірвати мобілізацію, а навпаки, підтримати Збройні Сили України у рекрутингу, у наборі додаткової потрібної кількості людей шляхом акумуляції збору додаткових коштів", — додав очільник комітету.
Нагадаємо, що нещодавно начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, генерал-майор Дмитро Марченко заявив, що пояснив українцям, чому не варто боятися мобілізації та служби в армії. Військовий підкреслив, що війна стосується кожного українця, а тому ховатися від мобілізації немає сенсу.
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