"Імунітет" від мобілізації — в Раді відповіли, хто підпадає під бронь

Військовий Збройних сил України з гвинтівкою. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Народний депутат від "Слуги народу", очільник комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що під бронь від мобілізації за гроші підпадає лише бізнес. За його словами, окремі громадяни не можуть заплатити за себе.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

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Пропонується дозволити підприємствам самостійно вибирати працівників для броні від призову. Таким чином потрібно буде щомісяця додатково сплачувати збільшену суму військового збору за кожного працівника — від 6 до 50 тисяч гривень.

"Ми зацікавлені у бронюванні економічно активних гравців, які створюють користь для економіки", — зазначив Наталуха.

За його словами, звичайні українці не будуть мати змоги самостійно бронюватися, внісши певні кошти.

"Головна задача цієї моделі — не зірвати мобілізацію, а навпаки, підтримати Збройні Сили України у рекрутингу, у наборі додаткової потрібної кількості людей шляхом акумуляції збору додаткових коштів", — додав очільник комітету.

Нагадаємо, що нещодавно начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, генерал-майор Дмитро Марченко заявив, що пояснив українцям, чому не варто боятися мобілізації та служби в армії. Військовий підкреслив, що війна стосується кожного українця, а тому ховатися від мобілізації немає сенсу.