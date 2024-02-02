Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow "Імунітет" від мобілізації — в Раді відповіли, хто підпадає під бронь arrow

"Імунітет" від мобілізації — в Раді відповіли, хто підпадає під бронь

2 лютого 2024 01:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
"Імунітет" від мобілізації — в Раді відповіли, хто підпадає під бронь
Військовий Збройних сил України з гвинтівкою. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Народний депутат від "Слуги народу", очільник комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що під бронь від мобілізації за гроші підпадає лише бізнес. За його словами, окремі громадяни не можуть заплатити за себе.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Читайте також:

Хто має бронь від мобілізації

Пропонується дозволити підприємствам самостійно вибирати працівників для броні від призову. Таким чином потрібно буде щомісяця додатково сплачувати збільшену суму військового збору за кожного працівника — від 6 до 50 тисяч гривень.

"Ми зацікавлені у бронюванні економічно активних гравців, які створюють користь для економіки", — зазначив Наталуха.

За його словами, звичайні українці не будуть мати змоги самостійно бронюватися, внісши певні кошти.

"Головна задача цієї моделі — не зірвати мобілізацію, а навпаки, підтримати Збройні Сили України у рекрутингу, у наборі додаткової потрібної кількості людей шляхом акумуляції збору додаткових коштів", — додав очільник комітету.

Нагадаємо, що нещодавно начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, генерал-майор Дмитро Марченко заявив, що пояснив українцям, чому не варто боятися мобілізації та служби в армії. Військовий підкреслив, що війна стосується кожного українця, а тому ховатися від мобілізації немає сенсу. 

ФОП
українці
мобілізація
бронювання
підприємства
люди
війна в Україні
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі