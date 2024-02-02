"Иммунитет" от мобилизации — в Раде ответили, кто подпадает под бронь

Военный Вооруженных Сил Украины с винтовкой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха заявил, что под бронь от мобилизации за деньги подпадает только бизнес. По его словам, отдельные граждане не могут заплатить за себя.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

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Предусматривается разрешить предприятиям самостоятельно выбирать работников для брони от призыва. Таким образом, нужно будет ежемесячно дополнительно платить увеличенную сумму военного сбора за каждого работника — от 6 до 50 тысяч гривен.

"Мы заинтересованы в бронировании экономически активных игроков, которые создают пользу для экономики", — отметил Наталуха.

По его словам, обычные украинцы не смогут самостоятельно бронироваться, внеся определенные средства.

"Главная задача этой модели — не сорвать мобилизацию, а наоборот, поддержать Вооруженные Силы Украины в рекрутинге, в наборе дополнительного нужного количества людей путем аккумуляции сбора дополнительных средств", — добавил глава комитета.

Напомним, что недавно начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко заявил, что объяснил украинцам, почему не стоит бояться мобилизации и службы в армии. Военный подчеркнул, что война касается каждого украинца, а потому укрываться от мобилизации нет смысла.