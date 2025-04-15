Хвороба під час бойових дій - компенсація за погіршення стану здоров'я через інфаркт

Військовий на прийомі у лікаря. Фото: LexInform

Військовослужбовець, який під час служби у Збройних силах України та участі у бойових діях пережив важку хворобу, може отримати компенсацію від держави. Але, якщо хворобу виявили після звільнення з лав ЗСУ, це буде непросто зробити.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

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Інфаркт під час війни та компенсація від держави

До юристів звернувся громадянин, який звільнився з лав Збройних сил України. Він розповів, що уже після звільнення, пройшовши військово-лікарську комісію та додаткове обстеження, у нього виявили інфаркт, який стався ще під час участі у бойових діях.

Колишній військовослужбовець поцікавився, чи може він претендувати на грошову компенсацію від держави за цю важку хворобу.

Адвокат В’ячеслав Кирда зазначив, що в теорії такий варіант є можливим.

"Але це буде доволі складно", — попередив юрист громадянина.

У чому головна проблема під час доведення факту хвороби

Кирда пояснив, у чому в такій ситуації криється головна проблема для звільненого з лав ЗСУ військовослужбовця.

"Тут потрібно встановлювати прив'язку інфаркту до служби в армії і участі в бойових діях, що зараз зробити неймовірно важко", — підкреслив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може отримати компенсацію військовий, який отримав небойову інвалідність під час служби у Збройних силах України.

Додамо, ми повідомляли про те, на які соціальні гарантії можуть розраховувати українські військовослужбовці.