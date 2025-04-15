Болезнь во время боевых действий - компенсация за ухудшение состояния здоровья из-за инфаркта

Военный на приеме у врача. Фото: LexInform

Военнослужащий, который во время службы в Вооруженных силах Украины и участия в боевых действиях пережил тяжелую болезнь, может получить компенсацию от государства. Но, если болезнь обнаружили после увольнения из рядов ВСУ, это будет непросто сделать.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.

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Инфаркт во время войны и компенсация от государства

К юристам обратился гражданин, который уволился из рядов Вооруженных сил Украины. Он рассказал, что уже после увольнения, пройдя военно-врачебную комиссию и дополнительное обследование, у него обнаружили инфаркт, который произошел еще во время участия в боевых действиях.

Бывший военнослужащий поинтересовался, может ли он претендовать на денежную компенсацию от государства за эту тяжелую болезнь.

Адвокат Вячеслав Кирда отметил, что в теории такой вариант возможен.

"Но это будет довольно сложно", — предупредил юрист гражданина.

В чем главная проблема при доказательстве факта болезни

Кирда объяснил, в чем в такой ситуации кроется главная проблема для уволенного из рядов ВСУ военнослужащего.

"Здесь нужно устанавливать привязку инфаркта к службе в армии и участию в боевых действиях, что сейчас сделать невероятно трудно", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, может ли получить компенсацию военный, который получил небоевую инвалидность во время службы в Вооруженных силах Украины.

Добавим, мы сообщали о том, на какие социальные гарантии могут рассчитывать украинские военнослужащие.