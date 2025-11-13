Іноземець організував чоловікам утечу до Молдови — що вирішив суд

Прикордонники. Фото ілюстративне: ДПСУ

У Вінницькій області 36-річний громадянин іншої держави переправляв військовозобов'язаних за межі України. За вчинене він сидітиме у в'язниці.

Про це 10 листопада повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, фігурант, знаючи, як охороняється державний кордон під час воєнного стану, за десять тисяч 250 євро організував військовозобов'язаним переправлення до Молдови. Організатор особисто зустрічав "мандрівників", супроводжував їх до місця перетину кордону та інструктував.

Рішення суду

За переправлення людей через державний кордон суд першої інстанції призначив обвинуваченому покарання у вигляді семи з половиною років позбавлення волі й конфіскації майна. Чоловік намагався оскаржити це рішення, але Вінницький апеляційний суд залишив вирок без змін.

Нагадаємо, на Одещині чоловік відмовився від повістки, тому що не хотів убивати людей. Його на три роки позбавили волі.

Також ми повідомляли, що в Одесі оштрафували працівника ТЦК. У травні минулого року він побив милицею 19-річну дівчину.