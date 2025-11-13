Видео
Видео

Иностранец переправлял мужчин за границу — приговор суда

Иностранец переправлял мужчин за границу — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 01:03
обновлено: 02:50
Иностранец организовал мужчинам побег в Молдову — что решил суд
Пограничники. Фото иллюстративное: ГПСУ

В Винницкой области 36-летний гражданин другого государства переправлял военнообязанных за пределы Украины. За совершенное он будет сидеть в тюрьме.

Об этом 10 ноября сообщили в Винницкой областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, фигурант, зная, как охраняется государственная граница во время военного положения, за десять тысяч 250 евро организовал военнообязанным переправку в Молдову. Организатор лично встречал "путешественников", сопровождал их к месту пересечения границы и инструктировал.

Решение суда

За переправку людей через государственную границу суд первой инстанции назначил обвиняемому наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы и конфискации имущества. Мужчина пытался обжаловать это решение, но Винницкий апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Напомним, в Одесской области мужчина отказался от повестки, потому что не хотел убивать людей. Его на три года лишили свободы.

Также мы сообщали, что в Одессе оштрафовали работника ТЦК. В мае прошлого года он избил костылем 19-летнюю девушку.

граница суд военнообязанные выезд за границу судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
