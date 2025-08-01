Як оформити інвалідність після війни — хто має право

Військовослужбовець із інвалідністю. Фото: drohobych-rada.gov.ua

Якщо військовослужбовець під час захисту Батьківщини отримав інвалідність, він має оформити це через військово-лікарську комісію. Туди ж він має надати документи про обставини поранення чи травми, які призвели до інвалідності.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

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До юристів звернувся колишній військовослужбовець, який намагається оформити групу інвалідності після поранення на фронті.

Чоловік поцікавився, як він може це зробити.

Адвокат Андрій Карпенко пояснив, що ключовим тут є рішення військово-лікарської комісії.

"Рішення експертної команди щодо інвалідності приймається на підставі рішення ВЛК", — наголосив юрист.

Постанови ВЛК про причинний зв’язок захворювань (поранень, контузій, травм, каліцтв) зі службою в Збройних силах України

Він підкреслив, що у ситуації, коли під час медичного огляду військовослужбовців встановлено діагноз щодо будь-якого захворювання, травми, контузії, каліцтва або поранення, то ВЛК також визначає, чи є причинний зв’язок між цими медичними станами та службою в ЗС України.

Який документ є основним для оформлення групи інвалідності

Карпенко зазначив, що військовослужбовець повинен надати на розгляд ВЛК документ, виданий військовою частиною, про обставини поранення, травми чи захворювання.

Це може бути один із таких документів:

довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

акт проведення розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку (зникнення, смерті, аварії)

акт про нещасний випадок (зникнення, смерть у разі проведення розслідування обставин отримання військовослужбовцем травми (поранення, контузії, каліцтва).

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є розміри пенсії з інвалідності в ЗСУ.

Додамо, ми повідомляли про те, що військовослужбовцям, чия служба у складі Збройних сил України завершилася інвалідністю, держава має виплатити одноразову компенсацію.