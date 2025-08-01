Как оформить инвалидность после войны — кто имеет право

Военнослужащий с инвалидностью. Фото: drohobych-rada.gov.ua

Если военнослужащий во время защиты Родины получил инвалидность, он должен оформить это через военно-врачебную комиссию. Туда же он должен предоставить документы об обстоятельствах ранения или травмы, которые привели к инвалидности.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

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К юристам обратился бывший военнослужащий, который пытается оформить группу инвалидности после ранения на фронте.

Мужчина поинтересовался, как он может это сделать.

Адвокат Андрей Карпенко объяснил, что ключевым здесь является решение военно-врачебной комиссии.

"Решение экспертной команды по инвалидности принимается на основании решения ВВК", — подчеркнул юрист.

Постановления ВВК о причинной связи заболеваний (ранений, контузий, травм, увечий) со службой в Вооруженных силах Украины

Он подчеркнул, что в ситуации, когда во время медицинского осмотра военнослужащих установлен диагноз относительно любого заболевания, травмы, контузии, увечья или ранения, то ВВК также определяет, есть ли причинная связь между этими медицинскими состояниями и службой в ВС Украины.

Какой документ является основным для оформления группы инвалидности

Карпенко отметил, что военнослужащий должен предоставить на рассмотрение ВВК документ, выданный воинской частью, об обстоятельствах ранения, травмы или заболевания.

Это может быть один из следующих документов:

справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);

акт проведения расследования (специального расследования) несчастного случая (исчезновения, смерти, аварии)

акт о несчастном случае (исчезновении, смерти в случае проведения расследования обстоятельств получения военнослужащим травмы (ранения, контузии, увечья).

Напомним, мы ранее писали о том, каковы размеры пенсии по инвалидности в ВСУ.

Добавим, мы сообщали о том, что военнослужащим, чья служба в составе Вооруженных сил Украины завершилась инвалидностью, государство должно выплатить единовременную компенсацию.