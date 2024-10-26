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Інвалідність внаслідок війни — зміни у оформленні

26 жовтня 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Оформлення інвалідності, зміни - інвалідність, отримана на війні
Людина з інвалідністю. Фото: "Вечірній Київ"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Кабінет міністрів України змінив процес оформлення інвалідності, отриманої внаслідок війни. Відтепер право на цей статус мають і ті громадяни, які, наприклад, підірвалися на російських вибухових пристроях у регіонах, де не відбуваються безпосередні воєнні дії.

Про це повідомило Міністерство ветеранів.

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В Україні змінився процес оформлення інвалідності, отриманої під час і внаслідок війни.

Раніше такий статус надавали лише тим громадянам, які отримали інвалідність на територіях, де відбувалися бойові дії.

Хто отримав право на цей статус

Після рішення Кабінету міністрів це право отримала ще одна категорія українських громадян — ті, хто перебувають на будь-якій підконтрольній українському уряду території.

Це, зокрема, стосується випадків, коли цивільні особи підриваються на російських вибухових пристроях на території, де уже давно не йдуть чи взагалі не відбувалися бойові дії.

Нагадаємо, ми раніше писали про деталі оформлення військової пенсії з інвалідності.

Також ми повідомляли, що понад 230 тисяч українців отримали інвалідність тільки за минулий рік.

Кабінет міністрів вибух особа з інвалідністю війна в Україні інвалідність

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