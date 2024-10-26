Оформление инвалидности, изменения – инвалидность, полученная на войне

Человек с инвалидностью. Фото: "Вечірній Київ"

Кабинет министров Украины изменил процесс оформления инвалидности, полученной в результате войны. Теперь право на этот статус имеют и те граждане, которые, например, подорвались на российских взрывных устройствах в регионах, где не происходят непосредственные военные действия.

Об этом сообщило Министерство ветеранов.

Читайте также:

Оформление инвалидности, приобретенной в результате войны

В Украине изменился процесс оформления инвалидности, полученной во время войны.

Ранее такой статус предоставляли только гражданам, которые получили инвалидность на территориях, где происходили боевые действия.

Кто получил право на этот статус

После решения Кабинета министров это право получила еще одна категория украинских граждан — находящиеся на любой подконтрольной украинскому правительству территории.

Это, в частности, касается случаев, когда гражданские лица взрываются на российских взрывных устройствах на территории, где уже давно не уходят или вообще не происходили боевые действия.

Напомним, мы ранее писали о деталях оформления военной пенсии по инвалидности.

Также мы сообщали, что более 230 тысяч украинцев получили инвалидность только в прошлом году.