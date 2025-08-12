Відео
Головна Мобілізація Юрист Пилипенко сказав, чи можна знімати працівників ТЦК на відео

Юрист Пилипенко сказав, чи можна знімати працівників ТЦК на відео

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 04:30
Чи мають право українці знімати працівників ТЦК на відео —юрист Пилипенко дав відповідь
Працівники ТЦК перевіряють документи. Ілюстративне фото: АрміяInform

Заслужений юрист України Володимир Пилипенко заявив, громадяни мають право на відеофіксацію працівників ТЦК. За його словами, це не заборонено законом.

Про це він заявив в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 11 серпня. 

Чи мають право громадяни знімати працівників ТЦК на відео

Юрист Володимир Пилипенко зазначив, нововведення у вигляді — це добре, оскільки вони дисциплінуватимуть як працівників ТЦК, так і громадян.

Водночас звичайні люди теж можуть проводити фільмування можливих порушень.

"Якщо ми говоримо про певні порушення, які тягнуть на адміністративну, можливо, деколи на кримінальну відповідальність... Такі випадки вже були. Чому особа не може фіксувати вчинення злочину? Що забороняє особі фіксувати вчинення злочину? Ніщо", — сказав він.

Нагадаємо, днями міністр оборони України Денис Шмигаль анонсував, що з 1 вересня усі працівники ТЦК зобов'язані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.

Також ми писали, що адвокат Юрій Туровець пояснив, для чого ТЦК потрібні бодікамери. Він зазначив, що відео будуть слугувати доказовою базою, якщо будуть скарги.

