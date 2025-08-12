Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Юрист Пилипенко сказал, можно ли снимать работников ТЦК на видео

Юрист Пилипенко сказал, можно ли снимать работников ТЦК на видео

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 04:30
Имеют ли право украинцы снимать работников ТЦК на видео - юрист Пилипенко дал ответ
Работники ТЦК проверяют документы. Иллюстративное фото: АрмияInform

Заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко заявил, граждане имеют право на видеофиксацию работников ТЦК. По его словам, это не запрещено законом.

Об этом он заявил в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 11 августа.

Реклама
Читайте также:

Имеют ли право граждане снимать работников ТЦК на видео

Юрист Владимир Пилипенко отметил, нововведения в виде - это хорошо, поскольку они будут дисциплинировать как работников ТЦК, так и граждан.

В то же время обычные люди тоже могут проводить съемку возможных нарушений.

"Если мы говорим об определенных нарушениях, которые тянут на административную, возможно, порой на уголовную ответственность... Такие случаи уже были. Почему лицо не может фиксировать совершение преступления? Что запрещает лицу фиксировать совершение преступления? Ничто", — сказал он.

Напомним, на днях министр обороны Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что с 1 сентября все работники ТЦК обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.

Также мы писали, что адвокат Юрий Туровец объяснил, для чего ТЦК нужны бодикамеры. Он отметил, что видео будут служить доказательной базой, если будут жалобы.

видео мобилизация война в Украине ТЦК и СП юрист видеозапись
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации