Имеют ли право украинцы снимать работников ТЦК на видео - юрист Пилипенко дал ответ

Работники ТЦК проверяют документы. Иллюстративное фото: АрмияInform

Заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко заявил, граждане имеют право на видеофиксацию работников ТЦК. По его словам, это не запрещено законом.

Об этом он заявил в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 11 августа.

Реклама

Читайте также:

Имеют ли право граждане снимать работников ТЦК на видео

Юрист Владимир Пилипенко отметил, нововведения в виде - это хорошо, поскольку они будут дисциплинировать как работников ТЦК, так и граждан.

В то же время обычные люди тоже могут проводить съемку возможных нарушений.

"Если мы говорим об определенных нарушениях, которые тянут на административную, возможно, порой на уголовную ответственность... Такие случаи уже были. Почему лицо не может фиксировать совершение преступления? Что запрещает лицу фиксировать совершение преступления? Ничто", — сказал он.

Напомним, на днях министр обороны Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что с 1 сентября все работники ТЦК обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.

Также мы писали, что адвокат Юрий Туровец объяснил, для чего ТЦК нужны бодикамеры. Он отметил, что видео будут служить доказательной базой, если будут жалобы.