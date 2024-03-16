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Юрист пояснила, чи матимуть відстрочку від мобілізації чоловіки у декретній відпустці

16 березня 2024 23:43
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Юрист пояснила, чи матимуть відстрочку від мобілізації чоловіки у декретній відпустці
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: Миколаївський ТЦК
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні під час мобілізації деякі категорії громадян можуть отримати відстрочку від мобілізації. Наприклад, жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Однак чи стосується це чоловіків, які перебувають у відпустці з догляду за дитиною?

Відповідь на це питання дала юрист та керівна партнерка компанії ZP Law office of Zoriana Pelekh Марія Потапова.

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Чи матиме відстрочку чоловік у відпустці з догляду за дитиною

Декретна відпустка з догляду за дитиною до досягнення нею трьох років не дає чоловкам права на відстрочку від мобілізації. В зв'язку з цим, обирати між службою у ЗСУ і декретною відпусткою можуть тільки чоловіки-військовослужбовці, дружини яких також є військовими.

У 2024 році у цьому питанні могли відбутися деякі зміни через проєк закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

"У ньому прописано, що право на відстрочку надано жінкам, які перебувають у відпустці з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю не більшою за визначену в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення нею шестирічного віку", — пояснила юристка.

Таким чином, у проєкті закону чітко зазначалося, що право на відстрочку матимуть саме жінки. А чоловік, який іде у відпустку з догляду за дитиною, не може мати права на відстрочку від призову на цій підставі.

Нагадаємо, юристи пояснили, чи діятиме відстрочка, якщо студент брав академічну відпустку

Також юристи пояснили, що робити студентам, яких мобілізували, попри право на відстрочку.

ЗСУ
відпустка
Україна
мобілізація
відстрочка
військовозобов'язані
чоловіки

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