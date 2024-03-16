Юрист объяснила, будут ли давать отсрочку от мобилизации мужчинам в декретном отпуске

Военнообязан в территориальном центре комплектования. Фото: Николаевский ТЦК

В Украине во время мобилизации некоторые категории граждан могут получить отсрочку от мобилизации. Например, женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет. Однако касается ли это мужчин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком?

Ответ на этот вопрос дала юрист и управляющая партнерша компании ZP Law office of Zoriana Pelekh Мария Потапова.

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Имеет ли отсрочку мужчина в отпуске по уходу за ребенком

Декретный отпуск по уходу за ребенком до достижения им трех лет не дает мужчинам права на отсрочку от мобилизации. В этой связи, выбирать между службой в ВСУ и декретным отпуском могут только мужчины-военнослужащие, жены которых также являются военными.

В 2024 году в этом вопросе могли произойти некоторые изменения через проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы".

"В нем прописано, что право на отсрочку предоставлено женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью не больше определенного в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста". возраста", — объяснила юрист.

Таким образом, в проекте закона четко отмечалось, что право на отсрочку будут иметь именно женщины. А уходящий в отпуск по уходу за ребенком мужчина не может иметь права на отсрочку от призыва на этом основании.

Напомним, юристы объяснили, будет ли действовать отсрочка, если студент брав академический отпуск.

Также юристы объяснили, что делать мобилизованным студентам, несмотря на право на отсрочку.