Юрист пояснила, як оскаржити рішення ВЛК після медкомісії

Проходження ВВК. Фото: Facebook

Військовозобов'язані громадяни України мають право оскаржити висновок військово-лікарської комісії, якщо вважають його помилковим або необґрунтованим. Законодавство передбачає декілька механізмів захисту прав у подібних ситуаціях. Першим кроком зазвичай стає звернення до вищої ВЛК.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "РБК-Україна" та адвоката АО "Юридична фірма "Марусяк і Партнери" Оксану Воробей.

Для подачі скарги необхідно надати медичні документи, результати обстежень і висновки профільних фахівців, які підтверджують позицію заявника. Якщо перегляд рішення в системі військово-лікарських комісій не приніс результату, громадянин може звернутися до суду. При цьому судовий розгляд стосується не медичного діагнозу як такого, а законності процедури ухвалення рішення.

У яких випадках допомагає звернення до суду

Суди не встановлюють ступінь придатності людини до військової служби і не скасовують медичні діагнози. Натомість вони можуть зобов'язати провести повторний медичний огляд. Такий механізм застосовується у випадках, коли виявлено порушення процедури направлення на ВЛК або порядку її проходження.

Повторна комісія після рішення суду зазвичай проводиться більш ретельно і з урахуванням усіх наявних медичних документів. Це дає змогу отримати більш об'єктивну оцінку стану здоров'я та ухвалити рішення на підставі повного обсягу інформації. Юристка зазначила, що особливо актуальним судове оскарження стає тоді, коли первинний огляд проводився формально або без необхідних обстежень.

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