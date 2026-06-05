Юрист объяснила, как обжаловать решение ВВК после медкомиссии

Прохождение ВВК. Фото: Facebook

Военнообязанные граждане Украины имеют право оспорить заключение военно-врачебной комиссии, если считают его ошибочным или необоснованным. Законодательство предусматривает несколько механизмов защиты прав в подобных ситуациях. Первым шагом обычно становится обращение в вышестоящую ВВК.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой "РБК-Украина" и адвоката АО "Юридическая фирма "Марусяк и Партнеры" Оксану Воробей.

Для подачи жалобы необходимо предоставить медицинские документы, результаты обследований и заключения профильных специалистов, которые подтверждают позицию заявителя. Если пересмотр решения в системе военно-врачебных комиссий не принес результата, гражданин может обратиться в суд. При этом судебное разбирательство касается не медицинского диагноза как такового, а законности процедуры принятия решения.

В каких случаях помогает обращение в суд

Суды не устанавливают степень годности человека к военной службе и не отменяют медицинские диагнозы. Вместо этого они могут обязать провести повторное медицинское освидетельствование. Такой механизм применяется в случаях, когда выявлены нарушения процедуры направления на ВВК или порядка ее прохождения.

Повторная комиссия после решения суда обычно проводится более тщательно и с учетом всех имеющихся медицинских документов. Это позволяет получить более объективную оценку состояния здоровья и принять решение на основании полного объема информации. Юрист отметила, что особенно актуальным судебное обжалование становится тогда, когда первичный осмотр проводился формально или без необходимых обследований.

Читайте также:

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали о заявлении омбудсмена Дмитрия Лубинца относительно нарушений, выявленных в работе Ужгородского районного ТЦК и СП.

Кроме того, Новини.LIVE публиковали разъяснение юриста о том, какими полномочиями представители ТЦК обладают в соответствии с законодательством Украины.