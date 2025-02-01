Що буде за ухилення від мобілізації, відповіла адвокат Лідія Карплюк

Працівники ТЦК вручають повістку чоловіку. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Ухилення від мобілізації в Україні є серйозним правопорушенням, яке тягне за собою кримінальну відповідальність. За це особу можуть позбавити волі на тривалий строк.

Про це в розповіла адвокат та партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лідія Карплюк, повідомляє РБК-Україна.

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Яке покарання передбачене законом

Згідно зі статтею 336 Кримінального кодексу України, ухилення від призову під час мобілізації або в особливий період карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років. Водночас кримінальна відповідальність настає лише за умови, що особа отримала офіційний виклик — мобілізаційне розпорядження або так звану "бойову повістку" — та свідомо не з’явилася у визначений час і місце для відправки до Збройних сил України.

Українське законодавство зобов’язує громадян виконувати військовий обов’язок відповідно до Конституції (ст. 65) та спеціальних законів — "Про військовий обов’язок і військову службу" і "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Відповідальність настає лише у випадку, якщо особа:

отримала мобілізаційний наказ,

не має законних підстав для відстрочки або звільнення,

свідомо ухилилася від виконання військового обов’язку.

Судова практика та вироки

Адвокатка зазначає, що аналіз судових рішень щодо ухилення від мобілізації свідчить, що більшість судів виносять реальні терміни позбавлення волі. Основний мотив таких вироків — захист суверенітету та територіальної цілісності України, особливо в умовах військової агресії. Крім того, суди наголошують, що кримінальне покарання має не лише каральну, а й превентивну функцію, тобто покликане запобігати аналогічним правопорушенням у майбутньому.

В окремих випадках можливе умовне засудження — звільнення від відбування покарання з випробувальним строком. Таке рішення суд може ухвалити лише тоді, якщо після відкриття кримінальної справи особа все ж виконала військовий обов’язок і на момент розгляду справи проходить службу у ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що у Дніпропетровській області було засуджено чоловіка, який після отримання повістки не з'явився до ТЦК.

Також ми повідомляли, що у Харкові ДБР викрили схему ухиляння від мобілізації. Її організував один із харківських ТЦК.