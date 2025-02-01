Что будет за уклонение от мобилизации, ответила адвокат Лидия Карплюк

Юрист объяснила, что будет за уклонение от мобилизации
Уклонение от мобилизации в Украине является серьезным правонарушением, которое влечет за собой уголовную ответственность. За это лицо могут лишить свободы на длительный срок.
Об этом в рассказала адвокат и партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лидия Карплюк, сообщает РБК-Украина.
Какое наказание предусмотрено законом
Согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва во время мобилизации или в особый период наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. При этом уголовная ответственность наступает только при условии, что лицо получило официальный вызов — мобилизационное распоряжение или так называемую "боевую повестку" — и сознательно не явилось в определенное время и место для отправки в Вооруженные силы Украины.
Украинское законодательство обязывает граждан выполнять воинский долг в соответствии с Конституцией (ст. 65) и специальными законами — "О воинской обязанности и военной службе" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Ответственность наступает только в случае, если лицо:
- получило мобилизационный приказ,
- не имеет законных оснований для отсрочки или освобождения,
- сознательно уклонилось от выполнения воинского долга.
Судебная практика и приговоры
Адвокат отмечает, что анализ судебных решений по уклонению от мобилизации свидетельствует, что большинство судов выносят реальные сроки лишения свободы. Основной мотив таких приговоров — защита суверенитета и территориальной целостности Украины, особенно в условиях военной агрессии. Кроме того, суды отмечают, что уголовное наказание имеет не только карательную, но и превентивную функцию, то есть призвано предотвращать аналогичные правонарушения в будущем.
В отдельных случаях возможно условное осуждение — освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком. Такое решение суд может принять только тогда, если после открытия уголовного дела лицо все же выполнило воинский долг и на момент рассмотрения дела проходит службу в ВСУ.
Напомним, недавно мы сообщали, что в Днепропетровской области был осужден мужчина, который после получения повестки не явился в ТЦК.
Также мы сообщали, что в Харькове ГБР разоблачили схему уклонения от мобилизации. Ее организовал один из харьковских ТЦК.
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