Юрист Роман Лихачов сказав, як вирішити конфлікти між громадянами і представниками ТЦК

Працівники ТЦК та СП затримують чоловіка. Скриншот відео

В Україні під час повномасштабної війни і загальної мобілізації виникає немало конфліктів між громадянами та працівниками ТЦК. Для вирішення цієї проблеми є рішення, яке складається з двох кроків.

Про це в ефірі День.LIVE розповів військовій юрист Роман Лихачов.

Читайте також:

Який є шлях для вирішення конфліктів між громадянами і ТЦК

Юрист сказав, що для того, аби отримати докази і об'єктивно вирішувати кожну окрему ситуацію, необхідно два роки.

Перший полягає в тому, щоб в кожній будівлі ТЦК були встановлені відеокамери і в обов'язковому порядку відбувалася реєстрація абсолютно всіх (хто приходить, хто виходить), а не як зараз, коли людей завозять "в бусіку".

Другим кроком Лихачов назвав запровадження обов'язкової відеофіксації для представників ТЦК (носіння бодікамер).

"Не увімкнена бодікамера (як колись у поліцейських це починалось. — Ред.) — не маєш права спілкуватися з людиною. Все — далі більшість конфліктів одразу ж будуть вирішені", — сказав юрист.

Також він додав, що не вірить у більшість публікацій ТЦК, які транслюють свою версію тих чи інших конфліктів. Зокрема, що ТЦК випадково збили велосипедиста і ніхто за ним не гнався, чи коли людина підбігла і почала бити кастетом військових. Лихачов зазначив, що це "казкові сценарії".

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що групи сповіщення (поліція) може затримати військовозобов'язаних громадян і доставити до ТЦК. Це робиться для складення протоколу про порушення військового обліку.

Також ми писали, що у Харківській області чоловік серед має скасував штраф від ТЦК у 17 тисяч гривень. Як це вдалося, читайте в матеріалі Новини.LIVE.