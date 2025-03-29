Юрист Роман Лихачев сказал, как решить конфликты между гражданами и представителями ТЦК

Работники ТЦК и СП задерживают мужчину. Скриншот видео

В Украине во время полномасштабной войны и всеобщей мобилизации возникает немало конфликтов между гражданами и работниками ТЦК. Для решения этой проблемы есть решение, которое состоит из двух шагов.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал военной юрист Роман Лихачев.

Читайте также:

Какой есть путь для решения конфликтов между гражданами и ТЦК

Юрист сказал, что для того, чтобы получить доказательства и объективно решать каждую отдельную ситуацию, необходимо два года.

Первый заключается в том, чтобы в каждом здании ТЦК были установлены видеокамеры и в обязательном порядке происходила регистрация абсолютно всех (кто приходит, кто выходит), а не как сейчас, когда людей завозят "в бусике".

Вторым шагом Лихачев назвал введение обязательной видеофиксации для представителей ТЦК (ношение бодикамер).

"Не включена бодикамера (как когда-то у полицейских это начиналось. — Ред.) — не имеешь права общаться с человеком. Все - дальше большинство конфликтов сразу же будут решены", — сказал юрист.

Также он добавил, что не верит в большинство публикаций ТЦК, которые транслируют свою версию тех или иных конфликтов. В частности, что ТЦК случайно сбили велосипедиста и никто за ним не гнался, или когда человек подбежал и начал бить кастетом военных. Лихачев отметил, что это "сказочные сценарии".

Напомним, недавно мы сообщали, что группы оповещения (полиция) может задержать военнообязанных граждан и доставить в ТЦК. Это делается для составления протокола о нарушении воинского учета.

Также мы писали, что в Харьковской области мужчина среди имеет отменил штраф от ТЦК в 17 тысяч гривен. Как это удалось, читайте в материале Новости.LIVE.