ТЦК можуть оштрафувати військовозобов'язану особу, якщо та не повідомить про зміну місця проживання

Чоловік у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: enovosty.com

В Україні продовжується повномасштабна війна і відповідно, загальна мобілізація. У разі, якщо військовозобов'язана особа збирається змінити місце проживання, вона має повідомляти про це у ТЦК, щоб не отримати штраф або ж не мати інших проблем з військоматом.

Про це в коментарі "РБК-Україна" заявив юрист Дмитро Франчук.

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Франчук пояснив, що закон дозволяє особам, які перебувають на обліку у територіальному центрі комплектування, змінювати місце проживання. Водночас військовозобов'язані особи мають повідомляти про подібні зміни ТЦК. Причому у встановлений термін — протягом семи днів.

Щоб переїхати в інше місце або ж місто, необхідно виконати у вказаному порядку наступні кроки:

звернутися до ТЦК за старим місцем реєстрації, подати заяву та отримати дозвіл на зняття з військового обліку;

знятися з обліку та отримати довідку, що це підтверджує;

після реєстрації за новим місцем проживання звернутися до місцевого ТЦК і стати на облік;

повідомити про зміни у ЦНАП, надавши військово-обліковий документ із відповідною відміткою.

Також юрист попередив, що якщо військовозобов’язаний, який планує змінити місце проживання, отримав повістку раніше, це може стати причиною для відмови у знятті з військового обліку. Він також наголосив, що переміщення без попереднього узгодження з територіальним центром комплектування може мати серйозні наслідки.

У разі неповідомлення територіального центру комплектування про зміну місця проживання — це може розглядатися як порушення правил військового обліку. Таке порушення загрожує адміністративною відповідальністю у вигляді штрафу в розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень. Більше того, можливе притягнення до кримінальної відповідальності за відповідною статтею.

У разі, якщо оформлення необхідних документів у ТЦК затягується з якоїсь причини, юрист радить діяти наступним чином:

подати письмову заяву, аргументуючи свої дії положеннями законодавства;

у разі відмови, оформити скаргу на ім’я військового комісара або звернутися до вищих органів управління;

отримати юридичну консультацію адвоката для захисту своїх прав і інтересів.

Нагадаємо, що за порушення правил військового обліку представники ТЦК можуть накладати штраф на людину необмежену кількість разів. Про це в коментарі "РБК-Україна" розповів адвокат адвокатського об'єднання "Актум" Дмитро Кушнаренко.

Також ми писали про те, що людину, яка отримала повістку, але через три дні не з'явилась за місцем призначенням, можуть оголосили у розшук. За словами начальника оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК, Сергія Монукало, у Сумському регіоні таких до 15%.