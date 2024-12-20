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Юрист объяснил, как сменить место жительства без штрафов от ТЦК

20 декабря 2024 04:30
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
ТЦК могут оштрафовать военнообязанное лицо, если оно не сообщит о смене места жительства
Мужчина в ТЦК и СП. Фото иллюстративное: enovosty.com
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Украине продолжается полномасштабная война и, соответственно, всеобщая мобилизация. В случае, если военнообязанное лицо собирается сменить место жительства, человек должен сообщать об этом в ТЦК, чтобы не получить штраф или не иметь других проблем с военкоматом.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил юрист Дмитрий Франчук.

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Франчук пояснил, что закон разрешает лицам, состоящим на учете в территориальном центре комплектования, изменять место жительства. В то же время, военнообязанные лица должны сообщать о подобных изменениях в ТЦК. Причем в установленный срок — в течение семи дней.

Чтобы переехать в другое место или город, необходимо выполнить в указанном порядке следующие шаги:

  • обратиться в ТЦК по старому месту регистрации, подать заявление и получить разрешение на снятие с военного учета;
  • сняться с учета и получить подтверждающую справку;
  • после регистрации по новому месту жительства обратиться в местный ТЦК и встать на учет;
  • сообщить об изменениях в ЦНАП, предоставив военно-учетный документ с соответствующей отметкой.

Также юрист предупредил, что если военнообязанный, который планирует сменить место жительства, получил повестку раньше, это может стать причиной отказа в снятии с военного учета. Он также подчеркнул, что перемещение без предварительного согласования с территориальным центром комплектования может иметь серьезные последствия.

В случае, если не уведомить территориальный центр комплектования об изменении места жительства — это может рассматриваться как нарушение правил военного учета. Такое нарушение грозит административной ответственностью в виде штрафа в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен. Более того, возможно привлечение к уголовной ответственности по соответствующей статье.

В случае если оформление необходимых документов в ТЦК затягивается по какой-то причине, юрист советует действовать следующим образом:

  • подать письменное заявление, аргументируя свои действия положениями законодательства;
  • в случае отказа оформить жалобу на имя военного комиссара или обратиться в высшие органы управления;
  • получить юридическую консультацию адвоката по защите своих прав и интересов.

Напомним, что за нарушение правил военного учета представители ТЦК могут накладывать штраф на человека неограниченное количество раз. Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал адвокат адвокатского объединения "Актум" Дмитрий Кушнаренко.

Также мы писали о том, что человека, который получил повестку, но через три дня не явился по месту назначения, могут объявить в розыск. По словам начальника оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК, Сергея Монукало, в Сумском регионе таких до 15%.

Украина штраф мобилизация война в Украине ТЦК и СП место жительства

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