У яких випадках рекрута можуть відпустити додому з навчального центру

Військовослужбовці на полігоні. Фото: REUTERS

Рекрут може отримати короткотерміновий дозвіл на виїзд з навчального центру за сімейними або особистими обставинами, але це не є гарантованим правом, а дозволом, який надається або не надається на розсуд командування. Законодавство дозволяє таке звільнення, зокрема у випадках, якщо воно є обґрунтованим і підтверджується документально.

Про це повідомив юрист Владислав Дерій на порталі "Юристи.UA".

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Які існують підстави для дозволу на виїзд з навчального центру і які документи потрібні

Попри суворі правила перебування у військових навчальних центрах, у деяких випадках військовослужбовець може отримати дозвіл на короткотерміновий виїзд додому. Такий дозвіл не є гарантованим правом, але допускається в особливих обставинах — виключно за рішенням командування.

Однією з підстав може бути стан здоров’я дружини. Щоб командування розглянуло рапорт на виїзд, потрібно підтвердити наявність серйозного медичного стану, наприклад:

стаціонарне лікування дружини;

довідка про ускладнену вагітність або пологи;

висновок ЛКК про потребу в сторонньому догляді;

інвалідність або загроза життю.

До рапорту, який подається на ім’я командира, бажано додати:

копії медичних документів;

свідоцтво про шлюб;

при потребі — заяву від дружини;

інші документи, що підтверджують необхідність присутності військовослужбовця вдома.

Також можливими поважними причинами для короткострокового звільнення є:

смерть близького родича;

народження дитини;

участь у судовому засіданні або слідчих діях;

надзвичайні ситуації (пожежа, повінь, ДТП тощо).

Юрист звернув увагу, що таке звільнення не є офіційною "відпусткою", а скоріше дозволом на короткотермінове перебування поза межами навчального центру, зазвичай на 2–5 днів, частіше без виїзду за межі області. Усе залежить від рішень командування, оперативної ситуації та режиму підготовки.

Чи має рекрут право проживати вдома

Якщо збори проходять у населеному пункті, де рекрут зареєстрований або проживає, за рішенням командира йому може бути дозволено перебування вдома на час навчання. Але це рішення також залишається на розсуд керівництва частини.

Таким чином, військовослужбовець може тимчасово залишити навчальний центр лише за наявності поважних причин, документального підтвердження й дозволу командира. Жодна обставина не дає автоматичного права на виїзд — лише можливість звернутися з відповідним рапортом.

Нагадаємо, у квітні Генштаб ЗСУ оголосив про зміну та скорочення програми базової загальної військової підготовки.

Також представниця Центру рекрутингу пояснила, чому в деяких випадках кандидати на "Контракт 18-24" можуть отримати відмову.