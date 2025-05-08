В каких случаях рекрута могут отпустить домой из учебного центра

Военнослужащие на полигоне. Фото: REUTERS

Рекрут может получить краткосрочное разрешение на выезд из учебного центра по семейным или личным обстоятельствам, но это не является гарантированным правом, а разрешением, которое предоставляется или не предоставляется по усмотрению командования. Законодательство позволяет такое увольнение, в частности в случаях, если оно является обоснованным и подтверждается документально.

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий на портале "Юристи.UA".

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Какие существуют основания для разрешения на выезд из учебного центра и какие документы нужны

Несмотря на строгие правила пребывания в военных учебных центрах, в некоторых случаях военнослужащий может получить разрешение на краткосрочный выезд домой. Такое разрешение не является гарантированным правом, но допускается в особых обстоятельствах - исключительно по решению командования.

Одним из оснований может быть состояние здоровья жены. Чтобы командование рассмотрело рапорт на выезд, нужно подтвердить наличие серьезного медицинского состояния, например:

стационарное лечение жены;

справка об осложненной беременности или родах;

заключение ВКК о потребности в постороннем уходе;

инвалидность или угроза жизни.

К рапорту, который подается на имя командира, желательно приложить:

копии медицинских документов;

свидетельство о браке;

при необходимости - заявление от жены;

другие документы, подтверждающие необходимость присутствия военнослужащего дома.

Также возможными уважительными причинами для краткосрочного освобождения являются:

смерть близкого родственника;

рождение ребенка;

участие в судебном заседании или следственных действиях;

чрезвычайные ситуации (пожар, наводнение, ДТП и т.д.).

Юрист обратил внимание, что такое освобождение не является официальным "отпуском", а скорее разрешением на краткосрочное пребывание за пределами учебного центра, обычно на 2-5 дней, чаще без выезда за пределы области. Все зависит от решений командования, оперативной ситуации и режима подготовки.

Имеет ли рекрут право проживать дома

Если сборы проходят в населенном пункте, где рекрут зарегистрирован или проживает, по решению командира ему может быть разрешено пребывание дома на время обучения. Но это решение также остается на усмотрение руководства части.

Таким образом, военнослужащий может временно покинуть учебный центр только при наличии уважительных причин, документального подтверждения и разрешения командира. Ни одно обстоятельство не дает автоматического права на выезд - только возможность обратиться с соответствующим рапортом.

Напомним, в апреле Генштаб ВСУ объявил об изменении и сокращении программы базовой общей военной подготовки.

Также представитель Центра рекрутинга объяснила, почему в некоторых случаях кандидаты на "Контракт 18-24" могут получить отказ.