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Юрист пояснив нюанси відстрочки для працевлаштованих студентів

25 листопада 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Як студенту працевлаштуватися без втрати відстрочки — правила та рекомендації
Працівники підприємства. Фото ілюстративне: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Згідно з чиннним законодавством відстрочку від мобілізації мають громадяни, які здобувають професійну (професійно-технічну), фахову передвищута вищу освіти, які навчаються за денною або дуальною формою навчання. Проте, якщо студенти знаходять роботу та працевлаштовуються, їм обов'язково потрібно з'явитися до ТЦК та СП.

Нюанси щодо працевлаштування студентів під час мобілізації повідомив юрист Владислав Дерій.

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Юрист пояснив — поки громадянин на навчанні, він не втрачає відстрочку. Якщо працевлаштування не передбачає відрахування із закладу освіти, то відтермінування від призову зберігається. 

Проте, при працевлаштуванні на будь-яке підприємство потрібно пред'явити військово-облікового документа (ВОД). 

Що потрібно зробити студенту для працевлаштування без втрати відстрочки

Згідно з пунктом 34 Постанови Кабінету Міністрів України №1487, під час прийому на роботу чи навчання державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації зобов’язані перевіряти наявність військово-облікового документа.

Це може бути:

  • паперовий військово-обліковий документ;
  • електронний документ, який можна надати через застосунок "Дія" або систему "Резерв+".

Прийом на роботу або навчання можливий лише після взяття особи на військовий облік у відповідних територіальних центрах комплектування (ТЦК), органах СБУ чи підрозділах розвідувальних органів.

Правила військового обліку зобов’язують військовозобов’язаних повідомляти протягом 7 днів органам військового обліку про зміну персональних даних, зазначених у статті 7 Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів". Також потрібно надавати документи, які підтверджують право на відстрочку.

Рекомендації студентам після працевлаштування

Протягом 7 днів після працевлаштування рекомендується взяти довідку з місця роботи, де зазначено:

  • назву підприємства (код ЄДРПОУ, місцезнаходження);
  • посаду;
  • місце роботи;
  • тривалість зайнятості.

Надалі потрібно передати цю довідку до ТЦК для уникнення можливих непорозумінь. Юрист пояснює — хоча роботодавець самостійно повідомляє ТЦК про ваше працевлаштування, додаткове надання інформації може убезпечити громадянина від непорозумінь та проблем у майбутньому.

Нагадаємо, в Україні з 1 грудня 2024 року зміниться процедура бронювання військовозобов'язаних на підприємствах. Також ми писали про шість поширених ситуацій, коли роботодавцю та працівнику слід обов'язково з'явитися до ТЦК та СП. 

робота студенти мобілізація відстрочка ТЦК та СП

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