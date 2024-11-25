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Юрист объяснил нюансы отсрочки для трудоустроенных студентов

25 ноября 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Как студенту трудоустроиться без потери отсрочки — правила и рекомендации
Работники компании. Фото иллюстративное: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Согласно действующему законодательству отсрочку от мобилизации имеют граждане, получающие профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное превышение и высшее образование, обучающиеся по дневной или дуальной форме обучения. Однако если студенты находят работу и трудоустраиваются, им обязательно нужно явиться в ТЦК и СП.

Нюансы по трудоустройству студентов во время мобилизации сообщил юрист Владислав Дерий.

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Юрист объяснил – пока гражданин на учебе, он не теряет отсрочку. Если трудоустройство не предусматривает отчисления из учебного заведения, то отсрочка от призыва сохраняется.

Однако при трудоустройстве на любое предприятие нужно предъявить военно-учетный документ (ВОД).

Что нужно сделать студенту для трудоустройства без потери отсрочки

Согласно пункту 34 Постановления Кабинета Министров Украины №1487, при приеме на работу или обучение государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации обязаны проверять наличие военно-учетного документа.

Это может быть:

  • бумажный военно-учетный документ;
  • электронный документ, который можно предоставить через приложение "Дія" или систему "Резерв+".

Прием на работу или обучение возможен только после взятия на военный учет в соответствующих территориальных центрах комплектования (ТЦК), органах СБУ или подразделениях разведывательных органов.

Правила военного учета обязывают военнообязанных сообщать в течение 7 дней органам военного учета об изменении персональных данных, указанных в статье 7 Закона Украины "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов". Также следует предоставлять документы, подтверждающие право на отсрочку.

Рекомендации студентам после трудоустройства

В течение 7 дней после трудоустройства рекомендуется взять справку с места работы, где указано:

  • название предприятия (код ЕГРПОУ, местонахождение);
  • должность;
  • место работы;
  • продолжительность занятости.

В дальнейшем нужно передать эту справку в ТЦК во избежание возможных недоразумений. Юрист объясняет — хотя работодатель самостоятельно сообщает ТЦК о вашем трудоустройстве, дополнительное предоставление информации может обезопасить гражданина от недоразумений и проблем в будущем.

Напомним, в Украине с 1 декабря 2024 изменится процедура бронирования военнообязанных на предприятиях. Также мы писали о шести распространенных ситуациях, когда работодателю и работнику следует обязательно явиться в ТЦК и СП.

работа студенты мобилизация отсрочка ТЦК и СП

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